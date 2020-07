Serie A 2019/2020, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di sabato 25 luglio 2020) Al via la Serie A 2019/2020 e come di consueto a farla da padrone sarà il Var. La tecnologia al servizio della classe arbitrale come sempre andrà a dividere l’opinione pubblica nell’analisi degli episodi, questa la classifica che tiene conto di tutte le volte che il Var è intervenuto a favore di una squadra oppure contro. Quali saranno le squadre a beneficiarne maggiormente? Quali club saranno sfavoriti dalle scelte davanti al monitor? Scopriamolo assieme nella classifica costantemente aggiornata. episodi a favore Lazio 12 Napoli 11 Fiorentina 10 Sampdoria 10 Cagliari 9 Spal 8 Parma 8 Sassuolo 8 Genoa 7 Lecce 7 Atalanta 7 Brescia 6 Milan 6 Verona 6 Inter 5 Juventus 5 Torino 4 Roma 3 Bologna 2 Udinese ... Leggi su sportface

