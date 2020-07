Scomparso ragazzo piemontese in vacanza in Liguria, ricerche in tutto il nord Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Un ragazzo di sedici anni è Scomparso in Liguria mentre si vacanza con i nonni a Diano Marina . Dario, originario di Chieri, paese in provincia di Torino, è uscito con gli amici giovedì sera, quindi ... Leggi su leggo

