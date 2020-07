Sassuolo, Carnevali: “Vogliamo trattenere i big, è il nostro obiettivo” (Di sabato 25 luglio 2020) “La politica della società è quella di trattenere i big. Possiamo fare una cessione importante all’anno, ma sempre mantenendo l’ossatura della squadra. Abbiamo un progetto di crescita ambizioso, per poter portarlo avanti è necessario trattenere i giocatori più importanti, è il nostro obiettivo e credo ci sia questa possibilità”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali nel pre partita del match contro il Napoli. Uno dei pezzi pregiati è Jeremie Boga, attualmente infortunato, peraltro nel mirino proprio dei partenopei: “Meno male che Boga sia ambito da altri club e non solo dal Napoli, per ora è presto per parlarne. Vogliamo tenerlo per il prossimo anno – aggiunge il ... Leggi su sportface

