Regionali 2020, in campo la lista “Per”: persone e la comunità a sostegno di De Luca (Di sabato 25 luglio 2020) Alle prossime elezioni Regionali sarà presente la lista Per – le persone e la comunità, rappresentativa di una rete civica e politica che unisce donne e uomini dell’associazionismo e del volontariato campani. La lista, che appoggerà la candidatura a presidente della Regione Campania di Vincenzo De Luca, esprime l’impegno di laici credenti che vogliono entrare in dialogo con tutte le persone di buona volontà per realizzare il bene comune sul proprio territorio. La presentazione ufficiale avverrà martedì 28 luglio (ore 12) a Napoli, presso l’antisala dei Baroni del Maschio angioino. L’accesso sarà limitato a 30 persone. L'articolo Regionali 2020, in ... Leggi su ildenaro

