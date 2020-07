Rebus task force e bicamerale per i fondi Ue (Di sabato 25 luglio 2020) Il candidato al momento più accreditato per gestire i 209 miliardi di euro del «Recovery fund» europeo è il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). Era a questo tavolo, istituito nel 2012 ma in realtà sconosciuto, che si è riferito il presidente del Consiglio Conte al termine della trattativa nel consiglio europeo sul piano per la ripresa parlando di una «task force» che, a molti, ha ricordato una riedizione della «commissione Colao» ormai dimenticata. Il comitato si presenta molto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Rebus task Il rebus Lopalco sta diventando il tormentone delle imminenti regionali LeccePrima Rebus task force e bicamerale per i fondi Ue

Il candidato al momento più accreditato per gestire i 209 miliardi di euro del «Recovery fund» europeo è il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). Era a questo tavolo, istituito nel ...

Il rebus Lopalco sta diventando il tormentone delle imminenti regionali

LECCE – La figura di Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo leccese chiamato dal presidente Michele Emiliano a coordinare la task force pugliese nel pieno dell’emergenza coronavirus, si accinge a diventar ...

Il candidato al momento più accreditato per gestire i 209 miliardi di euro del «Recovery fund» europeo è il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). Era a questo tavolo, istituito nel ...LECCE – La figura di Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo leccese chiamato dal presidente Michele Emiliano a coordinare la task force pugliese nel pieno dell’emergenza coronavirus, si accinge a diventar ...