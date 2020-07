Polonia – Stretta sui media stranieri: compresi quelli tedeschi (Di sabato 25 luglio 2020) Il partito di maggioranza PiS tiene fede alle promesse fatte in campagna elettorale e annuncia regole volte a limitare l’influenza di tv e quotidiani in mano a editori non polacchi. Dito puntato anche contro la statunitense Discovery. Avevano promesso vendetta già in campagna elettorale e adesso che il “loro” Andrzej Duda è riuscito a ottenere, non senza difficoltà, … Leggi su periodicodaily

tax_tweet : La Polonia verso una stretta sui media stranieri (compresi quelli tedeschi) -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia Stretta La Polonia verso una stretta sui media stranieri (compresi quelli tedeschi) EuropaToday Vi spiego i rapporti tra Usa e Polonia. L’analisi di Valori

Tanto maggiore è la freddezza, non tanto politica ma strategica, tra la Ue e la Polonia, tanto è quindi maggiore il nesso tra Usa e Varsavia. È quasi una legge del pendolo. Che, grazie all’inesistenza ...

Il viaggio di evangelizzazione di Padre Jarek Cielecki di San Charbel dalla Polonia in Italia, dal Nord al Sud, e ritorno

“Penso che tanti cuori sono feriti con le ferite fatte da odio egoismo e invidia del uomo. Solo Cristo può guarire non altro uomo” (Padre Jarek Cielecki, 19 luglio 2020). “Non collabora bene con Dio c ...

Tanto maggiore è la freddezza, non tanto politica ma strategica, tra la Ue e la Polonia, tanto è quindi maggiore il nesso tra Usa e Varsavia. È quasi una legge del pendolo. Che, grazie all’inesistenza ...“Penso che tanti cuori sono feriti con le ferite fatte da odio egoismo e invidia del uomo. Solo Cristo può guarire non altro uomo” (Padre Jarek Cielecki, 19 luglio 2020). “Non collabora bene con Dio c ...