Per un pugno di dollari, Clint Eastwood e la scarsa conoscenza degli italiani sul West (Di sabato 25 luglio 2020) Clint Eastwood rimase sbigottito dalle scarse conoscenze degli sceneggiatori italiani sul set di Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Quando Clint Eastwood arrivò sul set di Per un pugno di dollari rimase colpito dalle scarse conoscenze della troupe e degli sceneggiatori italiani: nessuno era all'altezza della situazione e gli scrittori non sapevano niente del Western americano che stavano girando. L'attore americano dovette sottolineare che i berretti di pelle di daino venivano indossati dai cacciatori di pelli nell'era di Davy Crockett, intorno al 1820, e non da pistoleri e cittadini nell'Ovest americano degli anni 1870, come avevano invece ... Leggi su movieplayer

