Oroscopo 25 luglio 2020: le previsioni di sabato (Di sabato 25 luglio 2020) Buona giornata a tutti voi, amici delle previsioni astrologiche. Per questo sabato, scopriamo che aria tira con il nostro Oroscopo di oggi. A seguire i pronostici di oggi, 25 luglio 2020, da confrontare con le ultime previsioni. Oroscopo 25 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo 25 luglio: Ariete Sii prudente nelle tue spese per allargare i tuoi soldi. Manterrai il tuo corpo in sintonia rimanendo regolare nei tuoi allenamenti. Qualcuno in famiglia potrebbe non essere in vena di fare le tue offerte, ma non essere duro. Oroscopo 25 luglio: Toro Quelli a lunga percorrenza permetteranno di andare liscio. La disputa familiare sulla proprietà mostra segni di risoluzione. ... Leggi su italiasera

ZinosK67 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, sabato 25 luglio, con la Luna nel segno della Bilancia. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Oroscopo del 25 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri - SkyTG24 : Oroscopo del 25 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Sabato 25 luglio 2020 -… - lorezavi : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, sabato 25 luglio, con la Luna nel segno della Bilancia. Buona lettura, buon like, buon retweet,… -