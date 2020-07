Nba, Zion Williamson è nuovamente ad Orlando: dopo la quarantena potrà scendere in campo (Di sabato 25 luglio 2020) dopo aver lasciato Orlando per motivi famigliari, il cestista dei New Orleans Pelicans Zion Williamson ha fatto ritorno in Florida e, una volta osservata la quarantena di 4 giorni, potrà nuovamente tornare ad allenarsi con la squadra e far parte della spediZione per il finale della stagione Nba. Williamson, che si è sottoposto a tutti i controlli per il Covid-19, ha dichiarato: “Sono stati giorni duri in cui ho dovuto risolvere delicate situaZioni familiari. Sono contento per il supporto ricevuto da tutti. Non vedo l’ora di tornare in campo e di aiutare i miei compagni“. Leggi su sportface

