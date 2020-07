Napoli-Sassuolo, Gattuso: “Contento della prestazione. A volte spegniamo la luce” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tanta sofferenza nel mezzo ma una vittoria comunque meritata per il Napoli, che ha battuto per 2-0 il Sassuolo. Il Barcellona, la prestazione di stasera, Hysaj ed il centrocampo: tanti i temi affrontati da mister Gattuso nel post-partita ai microfoni di Dazn. Sulla partita: “Quando crei nove palle gol e il primo tempo poteva finire con due o tre gol di scarto, non puoi essere contento. Per quello che creiamo facciamo troppo poco e subiamo tanti gol. Ci sta di poter rischiare, ma a livello qualitativo creiamo tanto. Il primo tempo a Parma, ad esempio, abbiamo fatto schifo, poi siamo migliorati”. Se che test è stato in vista della Champions: “Non è vero che è stata una partita 50 e 50, io dalla panchina ho ... Leggi su anteprima24

InvictosSomos : FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo.… - DiMarzio : #NapoliSassuolo - Record di gol annullati a #DeZerbi - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - BlogSuico : Napoli derrota o Sassuolo e se recupera no Campeonato Italiano - MattiaPellicci5 : @TheManis00 @gattusismo__ Se succeda 4 volte significa che la linea di difesa del Napoli funzionava e l'attacco del Sassuolo un po meno -