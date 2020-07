Napoli, festa in ospedale: due gemelle partoriscono a poche ore di distanza l’una dall’altra (Di sabato 25 luglio 2020) Unite in due modi: quando sono venute alla luce e quando hanno dato alla luce un figlio. E’ la storia di Stefania e Assunta Del Mondo, 28 anni, entrambe di Casoria. I bimbi si chiamano Lorenzo e Carmine e stanno entrambi bene. Napoli, Stefania e Assunta, due gemelle, danno alla luce un bimbo lo stesso … L'articolo Napoli, festa in ospedale: due gemelle partoriscono a poche ore di distanza l’una dall’altra Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

CarmineBruno95 : @youcrazydiam0nd Certo, come abbiamo visto i focolai a Napoli dopo la coppa Italia, a Benevento dopo la festa promo… - Chicca_colors : Sono contenta che Fernanda Lessa abbia mantenuto i rapporti con Teresanna e seppur poco un po' continuato con Denve… - napolista : Per vincere lo scudetto, il Napoli di Sarri avrebbe dovuto affrontare la Juventus di Sarri Festa solo rimandata, l… - jackicms : @henrikcms io abito in montagna a mia volta e non sento manco grilli o altro, massimo il gallo ogni tanto. ma quand… - laballara : RT @tvdellosport: A #Sportitaliamercato: ?? #Juve flop: festa rimandata, #LazioCagliari 2-1 ?? #Pioli, le parole post rinnovo e su #Ibra ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli festa Napoli, festa in ospedale: due gemelle partoriscono a poche ore di distanza l'una dall'altra Teleclubitalia.it Omicidio a Napoli, ucciso Salvatore la «strega»: vendetta a freddo per il delitto di Halloween

Salvatore la «strega» è tornato. Sta di nuovo camminando da queste parti. È tornato a casa. Parole cariche di rabbia che hanno scandito gli ultimi giorni di vita di Salvatore Attanasio, pluripregiudic ...

Il 27 luglio in scena Manifesto di Cittadinanza per la festa dei Teatri Salerno

La Compagnia Teatrale Teatri di Popolo, operativa dal 1999, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno diretto dal dott. Giulio Corrivetti portano in scena, nella piaz ...

Salvatore la «strega» è tornato. Sta di nuovo camminando da queste parti. È tornato a casa. Parole cariche di rabbia che hanno scandito gli ultimi giorni di vita di Salvatore Attanasio, pluripregiudic ...La Compagnia Teatrale Teatri di Popolo, operativa dal 1999, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno diretto dal dott. Giulio Corrivetti portano in scena, nella piaz ...