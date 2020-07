Napoli Femminile, ufficiale: annunciata Catalina Perez (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua l’opera di rinnovamento della rosa per il Napoli Femminile, con mister Marino che è pronto ad accogliere un nuovo portiere. Come annunciato già la scorsa settimana, Catalina Perez è una nuova calciatrice azzurra. Dopo l’esperienza alla Fiorentina, la colombiana ha firmato con il club partenopeo. Di seguito l’annuncio ufficiale. “Il portiere Catalina Perez, classe 1994, nazionale colombiana, vestirà in questa stagione la maglia del Napoli Femminile. Proveniente dalla Fiorentina, la Perez – nata a Bogotà – vanta una lunga esperienza negli Stati Uniti tra Boca Raton, Miami ... Leggi su anteprima24

