Monopattini, raffica di sanzioni a Roma. E la Raggi fa la guerra ai locali della movida (Di sabato 25 luglio 2020) Roma non è una città per giovani, almeno a giudicare dalla guerra senza quartiere dichiarata dall’amministrazione Raggi contro i locali e contro i giovani, quelli che usano i Monopattini nella Capitale e quelli che stazionano e socializzano con il bicchiere in mano nelle piazze della movida. Nelle ultime due settimane i pizzardoni Romani hanno contestato oltre 150 irregolarità tra le vie del Centro storico durante i controlli potenziati dalla Polizia Locale di Roma Capitale su quanti utilizzano i Monopattini. Agenti appiedati e pattuglie itineranti del I Gruppo Centro “ex-Trevi” hanno svolto verifiche mirate nelle aree maggiormente interessate dall’utilizzo ... Leggi su secoloditalia

Sentenz11277331 : @Verdedisera1 @Tarpelio @AngeliPaolo @matteosalvinimi Oibó, la leghista "mi so sbagliata, ma so di cosa parlo" mi c… - infoitinterno : Allarme monopattini: raffica di incidenti - Felix09845599 : @sole24ore Per i monopattini è perfetto. Per gli automobilisti saranno multe a raffica. Abbiamo un ponte... - DogZio : @SkyTG24 Usano i monopattini in tutto il mondo adesso raffica di notizie di monopattini, cosa vogliamo fare? I retrogradi che li bloccano?!

[Rassegna stampa] Bisogna fare qualcosa al più presto per fermare la giungla dei monopattini. Il rispetto delle regole è ancora troppo poco e le notizie di incidenti, in certi casi anche molto gravi, ...

