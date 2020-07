Monaldi, intervento su 15enne trapiantata affetta da gigantismo (Di sabato 25 luglio 2020) Tre formazioni cistiche rimosse dall’ovaio residuo tecniche chirurgiche mini invasive, senza asportarlo e senza compromettere la funzionalita’ ormonale di una paziente di 15 anni, gia’ sottoposta a trapianto di cuore, affetta dalla sindrome di Sotos (gigantismo). Il delicato intervento e’ stato eseguito, in laparoscopia, dall’equipe della Uoc di Chirurgia generale dell’Ospedale Monaldi di Napoli guidata dal direttore Diego Cuccurullo. “Si e’ trattato di un caso molto particolare per via della storia clinica della paziente”, ha spiegato Cuccurullo. Alla giovane, infatti, prima di ricevere il trapianto, le e’ stato impiantato, nel 2012, un cuore artificiale che l’ha tenuta in vita per oltre 500 giorni ed e’ attualmente in follow up presso la Uosd di ... Leggi su ildenaro

