Lafferty racconta il suo vizio per il gioco: “Scommettevo su cani e cavalli” (Di sabato 25 luglio 2020) I tifosi del Palermo si ricorderanno sicuramente di Kyle Lafferty. L'attaccante nordirlandese ha giocato con i rosanero nella stagione 2013-2014 segnando 11 gol in 34 partite. Dopo una lunga carriera all'estero il centravanti è tornato in Italia sposando il progetto della Reggina.Lafferty: "SCOMMETTEVO SU cani E CAVALLI"caption id="attachment 993809" align="alignnone" width="300" Lafferty (getty images)/captionDurante la sua carriera il giocatore ha avuto molti problemi extra campo legati al mondo delle scommesse. Lo stesso Lafferty ne ha parlato durante un'intervista alla BBC: "C'è stato un periodo, nel corso della mia esperienza con i Rangers, in cui non avevo niente di meglio da fare che scommettere, fisicamente oppure online. Non potevo puntare sul calcio, mi ... Leggi su itasportpress

