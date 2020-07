Juve, prosegue la caccia al nuovo attaccante: attenzione a Jimenez (Di sabato 25 luglio 2020) . Prima però c’è il nono scudetto di fila La Juventus non vuole mollare la presa e i bianconeri sono ancora a caccia del nuovo attaccante. Al momento non ci sono ulteriori sviluppi, ma Milik rimane l’obiettivo numero uno. C’è anche l’alternativa – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport -, ovvero Raul Jimenez. Prima però sarà necessario portare a casa il nono scudetto di fila, poi si penserà al mercato e al nuovo numero 9. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

