Ichnusa lancia Non Filtrata “Taglia giusta” (Di sabato 25 luglio 2020) Ichnusa, marchio sardo del gruppo Heineken, lancia “Taglia giusta“, un nuovo packaging in bottiglia da 20 cl per la sua Non Filtrata. La nuova referenza, dimensionata esattamente come il bicchiere da “birra piccola” al pub, ha lo scopo di garantire la corretta temperatura di servizio ed un consumo più semplice e veloce. Distribuita in confezioni da 4 bottiglie è a scaffale in Sardegna da fine marzo e disponibile sul mercato nazionale a partire dallo scorso mese di giugno. Nata nel 2017, in meno di tre anni Ichnusa Non Filtrata per la sua produzione si avvale al 100% di malto d’orzo e malto d’orzo caramello, una miscela che le conferisce un gusto rotondo. A fine processo, invece di essere Filtrata viene lasciata decantare naturalmente ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Ichnusa lancia Ichnusa lancia Non Filtrata "Taglia giusta" WineMag.it