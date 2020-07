Giovanni, dodici tamponi e ancora debolmente positivo: 'Da 50 giorni in quarantena, non posso tornare a casa' (Di sabato 25 luglio 2020) commenta 'Cinquanta giorni fa ho contratto il Covid lavorando come infermiere. Da allora, non sono più riuscito a uscirne'. Un calvario quello di Giovanni Formiconi iniziato il 6 giugno, quando sono ... Leggi su tgcom24.mediaset

Giovanni, dodici tamponi e ancora debolmente positivo: "Da 50 giorni in quarantena, non posso tornare a casa"

"Cinquanta giorni fa ho contratto il Covid lavorando come infermiere. Da allora, non sono più riuscito a uscirne". Un calvario quello di Giovanni Formiconi iniziato il 6 giugno, quando sono apparsi i ...

"Cinquanta giorni fa ho contratto il Covid lavorando come infermiere. Da allora, non sono più riuscito a uscirne". Un calvario quello di Giovanni Formiconi iniziato il 6 giugno, quando sono apparsi i ...