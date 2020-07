Giorgia Meloni a Napoli guida il difficile assalto allo sceriffo De Luca che piace alla destra (Di sabato 25 luglio 2020) «De Luca fa politica con il lanciafiamme, ma è più lo sceriffo di Nottingham che uno che fa rispettare le regole». Arrivata a Napoli per inaugurare una nuova sede di Fratelli d’Italia e per appoggiare la candidatura alle regionali di Stefano Caldoro, Giorgia Meloni mette subito in chiaro i toni per la campagna elettorale: durante la conferenza stampa saranno più gli attacchi al governatore che le proposte vere e proprie. Al suo arrivo la leader di Fratelli d’Italia viene accolta da decine di giornalisti, telecamere e simpatizzanti del partito. I ragazzi di Gioventù Nazionale, la sezione giovanile, la aspettano con striscioni e bandiere. Sulle magliette verde militare c’è la scritta “Non diremo mai obbedisco”, mentre una ragazza ... Leggi su linkiesta

