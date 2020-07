Genoa-Inter 0-3, Conte ora è secondo (Di sabato 25 luglio 2020) (Adnkronos) – L’Inter passa per 3-0 sul campo del Genoa e si prende il secondo posto. Nella sfida valida per la 36esima giornata, i nerazzurri si impongono con le reti di Lukaku e Sanchez. Il belga sblocca il risultato al 34′ e chiude i conti nel recupero. In mezzo, il gol del cileno all’83’. La formazione allenata da Conte sale a 76 punti e scavalca l’Atalanta, ora terza a quota 75. L’Inter è a 4 punti dalla Juventus capolista, che può conquistare lo scudetto con una vittoria casalinga sulla Sampdoria già salva. La permanenza in Serie A non è invece ancora certa per il Genoa. I rossoblu sono fermi a 36 punti e rischiano di essere avvicinati dal Lecce, terzultimo a quota 32 e atteso dal Bologna.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

