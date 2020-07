Gelo in aeroporto tra Belen Rodriguez e De Martino. Un video svela la verità - (Di sabato 25 luglio 2020) Carlo Lanna Non c'è possibilità di riconciliazione tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino, tra di loro sguardi bassi e nessun saluto all'aeroporto di Milano Ogni giorno che passa si aggiungono nuovi dettagli al gossip dell’estate. Come tutti sappiamo la storia d’amore (impossibile) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al capolinea. Poco dopo la fine del lockdown si è consumata una tragedia che ha mandato in tilt il mondo dello spettacolo. La separazione tra due, dopo che per un lungo periodo hanno intrapreso un percorso di vita molto diverso, è stata una vera e propria doccia fredda. E ora, dopo i pettegolezzi, i rumor di un triangolo amoroso, le conferme e le smentite, quanto è avvenuto ieri, 23 ... Leggi su ilgiornale

