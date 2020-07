Gasperini: «Mbappé? Giocatore di livello mondiale, spero non sia grave» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro contro il Milan: le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro contro il Milan. Queste le sue parole sull’infortunio di Mbappe. «Se è un buon risultato in ottica Champions? Non lo so, non ho neache visto la partita del PSG. Mi hanno detto dell’infortunio di Mbappè. spero non sia grave, è un Giocatore di livello mondiale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Ci abbiamo provato fino alla fine, dispiace per Mbappé' - il_j4ck : Di seguito un Giampiero Gasperini distrutto dopo aver saputo dell’infortunio di Mbappè. “DISPIACE, È UN PECCATO” -… - GIGUG1N : A Gasperini ieri rideva pure il bucio di culo mentre diceva che era molto rattristato (si) per l'infortunio di Mbap… - Ossessionato1 : Gasperini il cazzaro: “Mi dispiace per Mbappè, spero non sia nulla di grave” Bauuuuuuuuuu - CalcioNews24 : Gasperini: «Mbappe? Spero non sia nulla di grave. Ilicic ci manca moltissimo» -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Mbappé