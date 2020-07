Crash Bandicoot 4 It's About Time in tanti video tra nuovi letali livelli e il gameplay di Dr. Neo Cortex (Di sabato 25 luglio 2020) Mancano ancora un paio di mesi all'uscita di Crash Bandicoot 4: It's About Time ma alcuni streamer hanno avuto modo di mettere le mani su una nuova demo, che inevitabilmente è finita su internet.Come si vede dai video qui sotto, la demo permette di giocare il livello polare Snow Way Out e Dino Dash (che come suggerisce il nome ha un setting preistorico). Inoltre ogni livello del gioco può essere giocato in un universo parallelo e quindi nei panni dei cattivoni di turno come il Dr. Neo Cortex, che ovviamente presenta il suo personal set di mosse. Di seguito il video dedicato. "Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno ... Leggi su eurogamer

pcexpander : Crash Bandicoot 4, tante novità dai primi hands-on #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - bigdarktiger : Crash Bandicoot 4: Nuova Demo di It's About Time | Provato - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Crash Bandicoot 4 - It´S About Time - PlayStation 4 editore ACTIVISION EU… - Lollowitz : RT @IGNitalia: Abbiamo provato #CrashBandicoot4: It's About Time, testando due delle maschere Quantum e sperimentando la timeline alternati… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Crash Bandicoot 4 - It´S About Time - PlayStation 4 editore ACTIVISION EU… -