Cormano, sparatoria all'Eurospin: ferita una bambina di pochi anni

Cormano, sparatoria all'Eurospin. Una bambina di 5 anni è rimasta ferita durante una sparatoria avvenuto nel pomeriggio all'Eurospin di Cormano in provincia di Milano. Secondo quanto si apprende la piccola sarebbe stata raggiunta da alcuni frammenti non è chiaro se del colpo esploso. ferita anche una guardia giurata intervenuta per fermare il malvivente che avrebbe esploso i colpi al culmine di una rapina prima di darsi alla fuga. Paura questo pomeriggio a Cormano, comune alle porte di Milano, dove una bambina è rimasta ferita durante una sparatoria avvenuta all'Eurospin. ferita anche una guardia giurata. I colpi di pistola ...

