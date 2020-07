Console a prezzo affare: carabinieri di Sant’Angelo denunciano 65enne per truffa (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 65enne della provincia di Catanzaro ritenuto responsabile di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia di un giovane del luogo che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una Console per videogiochi di ultima generazione in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, non esitava a contattare l’inserzionista, anche per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava a “bloccare ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Sant’Angelo dei Lombardi, console per videogiochi a prezzo stracciato: è una truffa, denunciato 65enne - irpiniatimes1 : CONSOLE PER VIDEOGIOCHI IN VENDITA A PREZZO AFFARE: 65ENNE DENUNCIATO PER TRUFFA - myreviews_it : Ubisoft: i suoi giochi per la prossima generazione di console non aumenteranno di prezzo - - sebvaiveloce : @Kenkaneki72 @Formula1game Instant gaming? Purtroppo per le console non sono riuscito a trovare promozioni e sono s… - gamepaleu : Console Nintendo Switch (Color Neon) a 279.00 Euro compresa spedizione -

Ultime Notizie dalla rete : Console prezzo PS5 in oro 24 carati, annunciata la versione super esclusiva Tom's Hardware Italia S. Angelo dei Lombardi. Console per videogiochi, un “affarone”: denunciato 65enne per truffa

Un giovane di Sant’Angelo dei Lombardi attratto da un console per videogiochi conveniente, a buon prezzo, in vendita su un sito di annunci. Contattato il venditore, il giovane ha subito bloccato l’aff ...

Migliori giochi Wii U

Oggi ho trovato tramite un amico in Italia una Wii U 32 GB usata completa di tutto (più New Super Mario Bros U) a 30€ e ho deciso di prenderla, pur sapendo che la potrò anbdare a ritirare materialment ...

Un giovane di Sant’Angelo dei Lombardi attratto da un console per videogiochi conveniente, a buon prezzo, in vendita su un sito di annunci. Contattato il venditore, il giovane ha subito bloccato l’aff ...Oggi ho trovato tramite un amico in Italia una Wii U 32 GB usata completa di tutto (più New Super Mario Bros U) a 30€ e ho deciso di prenderla, pur sapendo che la potrò anbdare a ritirare materialment ...