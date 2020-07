Campania, stretta sulle mascherine: multa da 1000 euro per tre negozi. Giro di vite a Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) Multe da mille euro per chi non usa le mascherine al chiuso. Sono scattate già le prime multe in Campania dopo l’ordinanza emessa dal governatore Vincenzo De Luca. Questa mattina, tre contravvenzioni sono state elevate a Salerno, in tre esercizi commerciali della zona orientale. Ma la stretta si annuncia anche nel capoluogo, a Napoli. Salerno, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

