Azzolina firma l’ordinanza: c’è la data ufficiale per l’inizio della scuola (Di sabato 25 luglio 2020) C’è l’ordinanza per la data di inizio della scuola. La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21. Il 14 settembre si torna in classe. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi … L'articolo Azzolina firma l’ordinanza: c’è la data ufficiale per l’inizio della scuola Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fattoquotidiano : La scuola riparte il 14 settembre: la ministra Azzolina firma l’ordinanza. “Polemiche sui banchi? Lasciateci lavora… - sole24ore : Scuola, Azzolina firma l’ordinanza: tutti in classe da lunedì 14 settembre - MediasetTgcom24 : Scuola, ministro Azzolina firma ordinanza: lezioni al via il 14 settembre #scuola - Livan_Cleef : RT @saggerisate: #scuola Ma non bastava attaccare delle rotelle col blocco ai tavoli che avevano già? Mi sembra un gran spreco di denaro pu… - chrdioc : Anche Rieti presente alla firma del protocollo del ministro Azzolina per promuovere nelle scuole cultura e legalità -