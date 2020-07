Arrigo Sacchi: “Sarri? Forse non doveva accettare la Juventus” (Di sabato 25 luglio 2020) “Mi aspettavo queste difficoltà di Sarri. Quello che mi chiedo è se al centro del progetto c’è il giocatore o il gioco? In un film conta la trama o l’attore? Sarri ha avuto a che fare con giocatori che in questi anni hanno dato davvero tanto e quello che c’era prima, Allegri, era ai suoi antipodi. Se uno è al polo Sud l’altro è al polo Nord. Allegri diceva vale solo la vittoria e allora ha costruito una squadra basandola su questa filosofia. Sarri ha preso la sua squadra, con un anno in più, satura di vittoria e cos’altro poteva fare?“. Questa la riflessione di Arrigo Sacchi, intervenuto ai microfoni de Il Mattino, a proposito dell’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L’ex Milan giudica in ogni caso in modo positivo la stagione del ... Leggi su sportface

