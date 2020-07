Aereo si schianta contro una casa: è strage (Di sabato 25 luglio 2020) Drammatico incidente Aereo in Germania: un velivolo si è schiantato contro una casa nella città di Wesel, il bilancio è di tre morti. Tre persone sono morte in seguito allo drammatico schianto di un Aereo leggero contro una casa nella città di Wesel, nella Germania occidentale. Stando a quanto riferito da un portavoce dell’autorità distrettuale … L'articolo Aereo si schianta contro una casa: è strage è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Aereo schianta Aereo si schianta vicino all'autostrada, tre vigili del fuoco torinesi i primi a soccorrere il pilota TorinoToday Ultraleggero precipita sul tetto di un condominio e prende fuoco: tre morti

Un ultraleggero si schianta su un condominio, tre persone sono morte in Germania. E' accaduto a Wesel, nel nord-ovest del Paese. L'identità delle vittime non è ancora stata accertata, né è chiaro se ...

