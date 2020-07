A Sabaudia un bengalese e un indiano positivi al Covid violano la quarantena, è caccia ai contatti (Di sabato 25 luglio 2020) Francesca Galici Erano in isolamento dopo essere rientrati dai loro Paesi ma un indiano e un bengalese positivi al Covid hanno violato la quarantena a Sabaudia e ora si cercano i contatti per evitare nuovi focolai Venerdì mattina a Sabaudia è stato fermato un ambulante bengalese positivo al Covid che aveva violato la quarantena e viaggiato tra Roma e la costalaziale a bordo dei mezzi pubblici. L'uomo, rientrato da pochi giorni dal Bangladesh, si stava recando in spiaggia per la sua consueta attività di vendita tra i bagnanti ma è stato accompagnato presso l'ospedale più vicino per tutte le verifiche del caso. nodo 1878121 A denunciare l'uomo pare sia stato ... Leggi su ilgiornale

noitre32 : RT @riktroiani: ??E' stato fermato un cittadino #bengalese che, positivo al #covid19, si stava ugualmente dirigendo verso le spiagge di #Sab… - RenzoCianchetti : RT @riktroiani: ??E' stato fermato un cittadino #bengalese che, positivo al #covid19, si stava ugualmente dirigendo verso le spiagge di #Sab… - add966 : RT @riktroiani: ??E' stato fermato un cittadino #bengalese che, positivo al #covid19, si stava ugualmente dirigendo verso le spiagge di #Sab… - lorenzmariapia : RT @riktroiani: ??E' stato fermato un cittadino #bengalese che, positivo al #covid19, si stava ugualmente dirigendo verso le spiagge di #Sab… - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: UN BENGALESE POSITIVO AL COVID ANDAVA A VENDERE IN SPIAGGIA A SABAUDIA -