“Zanardi in condizioni instabili”, torna in ospedale in terapia intensiva (Di venerdì 24 luglio 2020) Peggiorano le condizioni di Alex Zanardi che dopo il ricovero e l’alleggerimento della sedazione era stato portato in una clinica dove avrebbe dovuto passare del tempo utile alla riabilitazione neurologica. Le condizioni del campione paraolimpico sono però ‘instabili’ ed è stato quindi necessario un nuovo trasferimento in ospedale. A renderlo noto è Claudio Zanon, direttore sanitario dell’ospedale Valduce, attraverso un comunicato: “In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’ospedale Valduce, dove il paziente ... Leggi su italiasera

