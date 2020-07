‘Uomini e Donne’, Giulio Raselli: “Giovanna Abate sapeva che con Sammy Hassan non sarebbe andata bene” (Di venerdì 24 luglio 2020) Abbiamo avuto modo di conoscere Giulio Raselli prima come corteggiatore di Giulia Cavaglià negli studi di Uomini e Donne, poi come tentatore di Temptation Island e poi nelle vesti di tronista nella stagione 2019/2020. Il suo percorso nel dating show lo ha portato a scegliere Giulia D’Urso – con cui tutt’ora intrattiene una relazione – a discapito di Giovanna Abate, che è stata invece la non scelta ma che ha avuto successivamente la possibilità di sedere sull’ambita poltrona rossa. Intervistato da Il Giornale, l’ex tronista ha dapprima spiegato quali sono le differenze che ha riscontrato tra i due reality a cui ha partecipato – Uomini e Donne e Temptation Island – in cui si è ritrovato molto vicino a Sabrina Martinengo: Sicuramente sono due reality molto diversi ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - ItaliaViva : #LoveIsNotTourism Il nostro impegno per dare a tante donne e tanti uomini, che vivono in paesi extra Schengen o fuo… - matteosalvinimi : Massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, dimenticati da un governo che mette in pericolo l’Italia. (2/2) - gigi_ilgrande : @ila_soleila Se il tuo metro di paragone sono i followers, sei fuori strada. Ci sono, donne e uomini seri con i qua… - pitchf0rkred : RT @osamustea: A volte vorrei vivere per un giorno in quell’episodio de I due fantagenitori dove uomini e donne vengono separati in due cit… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia