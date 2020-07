Un’estate piena di notizie. Ascolti record per i talk del mattino, ma spopolano pure per i canali all news (Di venerdì 24 luglio 2020) Elezioni politiche, pandemia, crisi Benetton, crisi economica, ma soprattutto, ora all’ordine del giorno, Mes e Recovery Fund: più che un’estate, dal punto di vista dell’informazione, sembra un autunno inoltrato e infatti i programmi sia mattutini che le all news stanno dando prova di presenza e di attenzione all’attualità costanti e fruttiferi. Nonostante le versioni estive delle trasmissioni patiscano fisiologici tagli di budget e organico, gli appuntamenti della mattina sono ben focalizzati sulla situazione del momento e stanno sul pezzo. Sul vertice europeo e le sue ricadute l’informazione televisiva è stata completa e ben articolata, oltre che sempre aggiornatissima. A partire da Unomattina Estate, guidata dalla coppia Alessandro Baracchini e Barbara Capponi: il format nelle ultime puntate ha coperto tutti gli ... Leggi su lanotiziagiornale

casanovaxxxxx : @Fletter11 si ok,ma è possibile che in Spagna,Francia,USA ecc.l'influenza dilaghi pure in piena estate?In Catalogn… - EmilioPonz : Taylor che esce con un album autunnale in piena estate, per ricordarci che sotto la salsedine sulla pelle abbronzat… - juliafrmthmoon : Ieri: piena estate caldo soffocante cielo limpido Taylor Swift: annuncia un album dall’estetica autunnale e uggio… - mrcprovacitu : personalmente questo è un album perfetto per settembre. Scelta insolita l’uscita in piena estate. Eppure non trad… - CatsRambling : Eh sì perché un cappellino IN PIENA ESTATE non lo nota nessuno -

Ultime Notizie dalla rete : Un’estate piena Scandicci Estate: dal 13 luglio al 27 settembre Open City 2020, "Lo spettacolo di stare insieme" Met