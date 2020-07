Trans uccisa a Milano con 50 coltellate, fermato il sospetto assassino. È accusato di omicidio e strage (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 20 luglio Emaniuel Alves Rabacchi, Transessuale di 48 anni, era stata ritrovata morta nella sua abitazione con i segni di oltre 50 coltellate sul suo corpo. Oggi, a quattro giorni di distanza, un uomo è stato fermato alle prime ore della mattina a Milano con l’accusa di essere colui che ha scatenato la sua violenza omicida contro la 48enne. Oltre che di omicidio, l’uomo è anche accusato di strage per aver lasciato aperto il gas della cucina della vittima, nel tentativo di provocare un’esplosione che potesse cancellare le prove del delitto. È proprio a causa dell’odore che si era diffuso in tutto il palazzo che i vicini avevano lanciato l’allarme, contattando le forze dell’ordine. Ma arrivati sul posto, i Vigili ... Leggi su ilfattoquotidiano

MonicaCirinna : Ieri ore 19.30 @TgrLombardia dà così notizia della #transessuale uccisa a #Milano. Nessun rispetto per… - AnsaLombardia : Trans uccisa a coltellate a Milano, CC fermano uomo. Accuse omicidio e anche strage per aver lasciato aperto gas |… - brongosalvatore : RT @SkyTG24: #Milano, trans uccisa con oltre 50 coltellate: fermato un uomo - a42nno : RT @SkyTG24: #Milano, trans uccisa con oltre 50 coltellate: fermato un uomo - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Trans uccisa a coltellate a Milano, fermato un uomo #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Trans uccisa

Un uomo è stato fermato alle prime ora di venerdì mattina, 24 luglio, a Milano con l’accusa di aver ucciso Emaniuel Alves Rabacchi. Secondo l’ipotesi degli investigatori l’uomo avrebbe ammazzato la tr ...Antonio Serra, 48 anni, deve scontare 30 anni di carcere per l'omicidio di Umberto Prinzi, il 47enne di Moncalieri ucciso con un colpo di pistola in piazza Freguglia a Torino e poi scaricato in un fos ...