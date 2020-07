Temptation Island, Pietro Delle Piane bacia un’altra. Antonella Elia: “Mi fai schifo” (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island è tornato in onda dal 2 luglio e ha debuttato con la nuova stagione unendo Nip e Vip. Condotto da Filippo Bisciglia, il programma ha un ibrido di coppie che sono formate non solo da personaggi famosi ma da anche persone comuni. La scelta di Maria De Filippi di unire coppie vip e coppie nip ha permesso di portare in scena una versione del programma senza precedenti. L’ottava edizione di Temptation Island in onda su Canale 5 ha portato alla luce Delle situazioni scottanti. Nella quarta puntata del programma la protagonista è stata Antonella Elia. L’atteggiamento e le parole del compagno Pietro Delle Piane sono stati duri da digerire per la showgirl. Non ... Leggi su velvetgossip

giadinagrisu : RT @tempoweb: Temptation Island, Lorenzo Amoruso: 'Non mi merito questo. Ho giurato amore a Manila sulla tomba di mio padre' #temptationisl… - blogtivvu : Ascolti Temptation Island, dati auditel quarta puntata: boom da record - Teleblogmag : Al pubblico piace vedere le coppie che si sfasciano! Spioni che siete! Iscriviti al nostro canale Telegram! … - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: Nessuno mi può giudicare vs Temptation Island 2020 | Auditel 23 luglio 2020 - AndreaAAmato : #Ascoltitv 23 luglio 2020: le tentazioni di Canale5 davanti al film di Rai1. Temptation Island 23,72%, Nessuno mi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island 2020 quinta puntata: streaming, video e anticipazioni Novella 2000 Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro: “Sta facendo un gioco sporco”

Puntata amara per l’ex calciatore Francesco Amoruso, a causa di alcune parole di Manila Nazzaro che lo hanno ferito. Lorenzo ha visto diversi video nel corso della puntata di Temptation Island, sia ne ...

Ecco chi sceglie le musiche della colonna sonora a Temptation Island

In molti apprezzano davvero tanto le musiche che compongono la colonna sonora di Temptation Island. La nuova edizione composta da VIP e NIP non fa certo eccezione. Ad ogni momento è associato il brano ...

Puntata amara per l’ex calciatore Francesco Amoruso, a causa di alcune parole di Manila Nazzaro che lo hanno ferito. Lorenzo ha visto diversi video nel corso della puntata di Temptation Island, sia ne ...In molti apprezzano davvero tanto le musiche che compongono la colonna sonora di Temptation Island. La nuova edizione composta da VIP e NIP non fa certo eccezione. Ad ogni momento è associato il brano ...