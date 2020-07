Spadafora annuncia: “A settembre pubblico allo stadio ma…” (Di venerdì 24 luglio 2020) I tifosi di nuovo allo stadio a settembre. Questo l'auspicio di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, che ha parlato nel corso del suo intervento al Giornale Radio Rai del possibile ritorno dei fan sugli spalti durante le partite di calcio. Una speranza che potrebbe diventare realtà anche se non come eravamo abituati prima della pandemia di coronavirus.Spadafora: "Sì a tifosi allo stadio a settembre, ma..."caption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594" Spadafora (Getty Images)/caption"Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi", ha annunciato Spadafora ... Leggi su itasportpress

