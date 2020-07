Shelf cloud dall’Abruzzo al Molise, trombe d’aria e temporali: le condizioni resteranno instabili fino a domani (Di venerdì 24 luglio 2020) Il maltempo continua a tenere sotto scacco molte regioni italiane. Danni e disagi si sono verificati a Pescara e in provincia per il forte vento delle ultime ore. Piante e rami pericolanti, tende e gazebo divelti stanno tenendo impegnati i Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento. Tra le zone piu’ colpite ci sono i centri della val Tavo. I pompieri sono impegnati anche al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove il vento ha fatto volare i gazebo allestiti per il pre-triage durante l’emergenza Coronavirus. Secondo le previsioni meteo, in serata ci saranno altre precipitazioni anche intense. Le condizioni resteranno instabili fino a domani. E verso le 17.30 su Pescara è comparsa una ‘Shelf ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Maltempo Brescia – Una Nube ”Shelf Cloud” sopra il bresciano: anticipa la furia della natura - #Maltempo #Brescia… - AnsaAbruzzo : 'Shelf cloud' da Abruzzo a Molise, trombe d'aria e temporali - AnsaMolise : 'Shelf cloud' da Abruzzo a Molise, trombe d'aria e temporali - dario62bs : Ormai ogni temporale è un disastro. Sembra una supercella, ma non lo è: ecco la shelf cloud - InMeteo : NEWS: Grosso temporale attraversa il nord: la “shelf cloud” è impressionante! -