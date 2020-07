Serie A, sarà Davide Massa l’arbitro di Genoa-Inter (Di venerdì 24 luglio 2020) Designato l’arbitro di Genoa-Inter In vista della diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma sabato 25 luglio, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Genoa-Inter, in programma per le ore 19:30, sarà diretta dall’arbitro Davide Massa, 39enne di Imperia. Il fischietto ligure sarà assistito da Preti e Manganelli. Il quarto uomo sarà Giua. Al VAR ci sarà Irrati e all’AVAR Liberti. L'articolo Serie A, sarà Davide Massa l’arbitro di Genoa-Inter proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

