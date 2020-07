Salvini è il re di Mediaset (Di venerdì 24 luglio 2020) Salvini è il re di Mediaset. Giandomenico Crapis sul Fatto Quotidiano spiega oggi che il capo della Lega da maggio è tornato al comando in video e voce. Ancora una volta grazie all’apporto dei talk di Rete4, e non solo, dove sovrasta tutti gli altri con 2 ore e 13 minuti di parlato, davanti a Sgarbi, Paragone e Tremonti; il primo giallorosa è Di Maio con 38 minuti, figuratevi. Certo, pure le altre reti non si sottraggono alla seduzione dell’uomo del Papeete, visto che Rai3 gli regala la primazia nei suoi programmi per il secondo mese consecutivo, mentre La7 dopo averlo fatto a maggio ha pensato che non fosse il caso di insistere nonostante le compiacenze di Giletti. Sempre per Mediaset se qualcuno pensasse a un riequilibrio sulle altre reti ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : Viktor Orbán è con l’Italia, gli amici di Conte e del Pd no. - LegaSalvini : #SALVINI: 'ACCORDO UE È UNA FREGATURA GRANDE COME UNA CASA' - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Accordo Ue è una fregatura grande come una casa' #matteosalvini - caroletta71 : RT @FBigliardo: ??Ma #Mediaset che si affanna nei giorni del #ConsiglioEuropeo a ripeterci che paga le tasse in Italia, nientemeno ha sposta… - marco_zambon : RT @FBigliardo: ??Ma #Mediaset che si affanna nei giorni del #ConsiglioEuropeo a ripeterci che paga le tasse in Italia, nientemeno ha sposta… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Mediaset Mediaset va a tutta destra: in talk e tg solo Salvini e B. Il Fatto Quotidiano Addio di Quagliariello, Romani e Berutti. Tre fedelissimi lasciano Berlusconi

Forza Italia perde pezzi in Parlamento. E sono pezzi grossi. Tre senatori stanno formalizzando proprio in queste ore l’addio al gruppo azzurro per formare una mini-componente nel misto: Gaetano Quagli ...

L'avviso di sfratto da parte di Gori non è una boutade

Giorgio Gori, ex dirigente Mediaset, sindaco di Bergamo, è considerato un politico riflessivo, non avvezzo alle boutade, perciò la sua affermazione sull'opportunità di un cambio alla guida del Pd non ...

Forza Italia perde pezzi in Parlamento. E sono pezzi grossi. Tre senatori stanno formalizzando proprio in queste ore l’addio al gruppo azzurro per formare una mini-componente nel misto: Gaetano Quagli ...Giorgio Gori, ex dirigente Mediaset, sindaco di Bergamo, è considerato un politico riflessivo, non avvezzo alle boutade, perciò la sua affermazione sull'opportunità di un cambio alla guida del Pd non ...