Psychonauts 2 è stato rinviato al prossimo anno (Di venerdì 24 luglio 2020) Double Fine è stato tra i protagonisti dell'Xbox Games Showcase mostrando un nuovo trailer di Psychonauts 2 che includeva fasi di gameplay. Curiosamente, l'unica cosa che mancava in questo trailer era una data di lancio, e ora abbiamo capito perché.Previsto per il lancio nel 2020, Double Fine ha ora rivelato che Psychonauts 2 arriverà nel 2021. La notizia è stata condivisa sul sito Web ufficiale di Xbox. Questo è il secondo rinvio per Psychonauts 2, poiché inizialmente il gioco doveva uscire nel 2019.Tutto sommato, il rinvio non è così sorprendente. Double Fine ha confermato alcune settimane fa in un nuovo video di aggiornamento che il team è passato al lavoro da remoto, in seguito alla pandemia di COVID-19. Sebbene queste mutevoli condizioni di lavoro ... Leggi su eurogamer

