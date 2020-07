Processo mafia stragista, due condanne all’ergastolo (Di venerdì 24 luglio 2020) Processo mafia stragista, condannati all’ergastolo i boss Giuseppe Graviano e Rocco Filippone. REGGIO CALABRIA – Si è concluso il Processo sulla mafia stragista. In primo grado il Tribunale di Reggio Calabria ha deciso di condannare all’ergastolo i boss Giuseppe Graviano e Rocco Filippone. Per la Procura sono loro due i mandanti dei tre agguati avvenuti in Calabria contro i carabinieri nel 1993 e nel 1994. Attentati che sono costati la vita ai brigadieri Antonio Fava e Vincenzo Garofalo, oltre che il ferimento di quattro militari. Filippone è stato condannato anche a 18 anni per essere vicino al clan Piromalli. Il piano eversivo Secondo la Procura questi attentati fanno parte di un piano eversivo molto più ampio con le indagini ... Leggi su newsmondo

medicojunghiano : RT @antimafia2000: 'Ndrangheta stragista, Ingroia: ''Bene sentenza. Sistema criminale responsabile di quella stagione'' - antimafia2000 : 'Ndrangheta stragista, Ingroia: ''Bene sentenza. Sistema criminale responsabile di quella stagione''… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo mafia Mafia, processo a cosche del Palermitano: 14 condanne in appello Giornale di Sicilia Estorsioni a Follonica, i difensori: «Testimoni inattendibili. E la mafia non c’è»

FOLLONICA. «Ogni menzogna che diciamo, contraiamo un debito con la verità. Presto o tardi quel debito va pagato». La citazione di Valerij Legasov, scienziato che ha indagato sul disastro di Cernobyl, ...

Il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria in un'immagine di archivio - Ansa

Due ergastoli, nell'ambito del processo "'Ndrangheta stragista", per l'omicidio dei brigadieri dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi nei pressi dello svincolo di Scilla dell'allora ...

FOLLONICA. «Ogni menzogna che diciamo, contraiamo un debito con la verità. Presto o tardi quel debito va pagato». La citazione di Valerij Legasov, scienziato che ha indagato sul disastro di Cernobyl, ...Due ergastoli, nell'ambito del processo "'Ndrangheta stragista", per l'omicidio dei brigadieri dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi nei pressi dello svincolo di Scilla dell'allora ...