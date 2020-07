Prevalgono le vendite a New York (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,59% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 3.210 punti, in calo dello 0,79%. In ribasso il Nasdaq 100 (-1,28%); sulla stessa linea, in rosso l’S&P 100 (-0,85%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica (-1,41%), sanitario (-1,40%) e materiali (-0,68%). Al top tra i giganti di Wall Street, Verizon Communication (+1,32%), Caterpillar (+1,00%), Walgreens Boots Alliance (+0,74%) e Home Depot (+0,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -16,16%. Sensibili perdite per Pfizer, in calo del 2,46%. Si concentrano le vendite ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Prevalgono vendite Prevalgono le vendite a New York Teleborsa Prevalgono le vendite a New York

Sensibili perdite per Pfizer, in calo del 2,46%. Si concentrano le vendite su Merck & Co, che soffre un calo dell'1,77%. Vendite su Cisco Systems, che registra un ribasso dell'1,72%. Tra i ...

Calo nei mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'S&P-500. L'Euro ...

Sensibili perdite per Pfizer, in calo del 2,46%. Si concentrano le vendite su Merck & Co, che soffre un calo dell'1,77%. Vendite su Cisco Systems, che registra un ribasso dell'1,72%. Tra i ...(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'S&P-500. L'Euro ...