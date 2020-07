Orlando Bloom ha fatto sup nudo "per adattarsi agli italiani" (Di venerdì 24 luglio 2020) L'attore Orlando Bloom è stato immortalato nel 2016 in alcuni scatti particolari in cui lo si vede praticare sup completamente nudo. Pirata dei Caraibi fino in fondo: la star Orlando Bloom ha dato spettacolo, quando è stato avvistato nel 2016 fare sup completamente nudo, in compagnia della sua compagna, Katy Perry, per adattarsi ai costumi italiani. Si chiama Sup, ovvero "Stand up paddle", la pratica sportiva in cui si sta in piedi su una tavola da surf (in inglese paddleboard) e si utilizza una pagaia apposita per muoversi. Secondo quanto ha recentemente rivelato Katy Perry, la compagna di Orlando Bloom, l'attore sarebbe andato nudo sulla sulla tavola da surf "per ... Leggi su movieplayer

