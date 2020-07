Ori and The Will of the Wisps: aggiornamento in 4k e 120 fps su Xbox Series X (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella conferenza Microsoft di ieri sono arrivate nuove informazioni su Ori and The Will of the Wisps, il gioco di Moon Studios è pronto a rifarsi il look su Xbox Series X Alle 18:00 di ieri si è tenuta l’attesissima conferenza Microsoft per i titoli first-party delle console della casa di Redmond. Come abbiamo avuto modo di riportarvi, la vetrina è stata decisamente nutrita di annunci. Molti tra questi hanno mandato in visibilio i fan. Tra le varie novità annunciate ce n’è anche una riguardante Ori e The Will of the Wisps, il platform di Moon Studios, disponibile dall’inizio di quest’anno, che riceverà un aggiornamento Xbox Series X più avanti nel 2020. Ori and ... Leggi su tuttotek

