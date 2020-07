Notte della Taranta, 70 ore di esibizioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Di Francesco Santoro: Il regista pugliese Donato Carrisi sarà tra gli ospiti della Notte della Taranta, evento diretto da Luigi Chiriatti. E ancora, ci saranno lo scrittore di Gioia del Colle, Pino Aprile, autore del celebre “Terroni; gli artisti Tosca, Teresa de Sio, Eugenio Bennato e Tony Esposito; l’attore teatrale Moni Ovadia, il comico Dario Vergassola e il filosofo Umberto Galimberti. Verranno applicati severi protocolli anti Covid: il pubblico dovrà assistere alle performace seduto e gli accessi saranno limitati. Il festival sarà itinerante, previste in tutto 70 ore di esibizioni nelle piazze e nelle strade del Salento: a Corigliano d’Otranto, Nociglia, Galatone, Nardò, Sogliano Cavour, Carpignano salentino, Castrignano de Greci, Calimera, Cursi, ... Leggi su noinotizie

