NASCAR 2020 Kansas: Hamlin fa cinquina (Di venerdì 24 luglio 2020) Un altro grande spettacolo quello che la NASCAR ci regala nel 2020 al Kansas Speedway. In un giorno di gara insolito (si corre il giovedì sera), le stock car americane sono protagoniste di un altro finale da cardiopalma. Con un sorpasso a 13 giri dalla fine, Denny Hamlin strappa il primato a Kevin Harvick, e resiste ad un Brad Keselowski in rimonta nelle ultimissime fasi. E’ il quinto trionfo stagionale per Hamlin, ormai sempre più favorito per la vittoria finale. Martin Truex jr finisce quarto, davanti al già citato Harvick. Erik Jones, Aric Almirola, Cole Custer, Alex Bowman, Kurt Busch e William Byron completano la top ten. La gara conta 22 cambi di leader e 11 caution, per 47 giri. NASCAR 2020 Kansas, la ... Leggi su sport.periodicodaily

