Milan, Caressa su Rangnick: “Il suo rifiuto? Si è accorto che non c’erano le condizioni” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il rifiuto di Ralf Rangnick è uno dei temi più dibatti nell’ambiente rossonero. Fabio Caressa su Sky Sport ha difeso il manager tedesco sottolineando come il dirigente non abbia intravisto le condizioni giuste per poter costruire un progetto vincente al Milan. Ecco le parole del famoso giornalista: “Rangnick è una persona intelligente, avrà capito di dover fare una rivoluzione in quindici giorni e probabilmente avrebbe dovuto iniziare senza aver fatto mercato. Evidentemente si è reso conto che non c’erano le condizioni“, ha dichiarato Caressa. Leggi su sportface

