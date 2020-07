“Mi disgusti!”. Temptation island, Antonella Elia su tutte le furie con il suo Pietro (Di venerdì 24 luglio 2020) Un falò terrificante per Antonella Elia a Temptation island 2020. Il suo fidanzato Pietro ha fatto arrivare un video che la showgirl mai si sarebbe aspettata. Ma prima di mostrare la “batosta” che ha preso la Elia, come l’ha definita Filippo Bisciglia, abbiamo visto come sono arrivati a quel punto. Antonella è stata chiamata nel Pinnettu e ha visto delle immagini in cui Pietro ha parlato del figlio. Ancora una volta ha detto che Antonella non avendo figli non può capire certe cose: parole che hanno ferito fortemente la Elia. Ormai sappiamo che il non essere diventata madre è un tasto molto dolente per lei. Ma pare che Pietro non si faccia molti problemi a ... Leggi su caffeinamagazine

