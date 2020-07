Mbappé ko, Atalanta a rischio: l'attaccante esce in lacrime (Di venerdì 24 luglio 2020) PARIGI, Francia, - Kylian Mbappé a rischio per il quarto di finale di Champions League con l' Atalanta . In occasione dell'ultimo atto della Coppa di Francia tra Psg e Saint-Etienne , l'ex Monaco ha ... Leggi su corrieredellosport

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: PSG - Brutto infortunio per Mbappé: uscito in lacrime durante la finale di Coppa di Francia - roma_magazine : RT @calciomercato_m: PSG - Brutto infortunio per Mbappé: uscito in lacrime durante la finale di Coppa di Francia - juve_magazine : RT @calciomercato_m: PSG - Brutto infortunio per Mbappé: uscito in lacrime durante la finale di Coppa di Francia - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: PSG - Brutto infortunio per Mbappé: uscito in lacrime durante la finale di Coppa di Francia - calciomercato_m : PSG - Brutto infortunio per Mbappé: uscito in lacrime durante la finale di Coppa di Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Atalanta Coppa di Francia, brutto infortunio per Mbappé: fuori in lacrime - Sportmediaset Sport Mediaset Champions League, Mbappe in lacrime | Può saltare l’Atalanta

La Coppa di Francia ha fatto ripartire il PSG per la finale contro il Saint-Etienne, ma è arrivata una brutta notizia già nel primo tempo. Dopo mezz’ora di gioco, infatti, il difensore Perrin ha steso ...

Psg-Saint Etienne, infortunio per Mbappe: fuori in lacrime e rissa

La finale di Coppa di Francia tra Psg e Saint-Etienne si accende: brutto infortunio per Mbappe, costretto ad uscire in lacrime, e rissa in campo La prima ufficiale del calcio in Francia non è iniziata ...

La Coppa di Francia ha fatto ripartire il PSG per la finale contro il Saint-Etienne, ma è arrivata una brutta notizia già nel primo tempo. Dopo mezz’ora di gioco, infatti, il difensore Perrin ha steso ...La finale di Coppa di Francia tra Psg e Saint-Etienne si accende: brutto infortunio per Mbappe, costretto ad uscire in lacrime, e rissa in campo La prima ufficiale del calcio in Francia non è iniziata ...