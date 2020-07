Maresciallo arrestato: aveva sottratto la refurtiva recuperata e depistato le indagini (Di venerdì 24 luglio 2020) Un Maresciallo dei carabinieri della provincia di Bari è stato arrestato con l’accusa di aver preso illecitamente una cisterna rubata, essersene impossessato ed averne fatto uso a scopo di lucro personale. Ora, il militare è accusato di depistaggio, peculato ed omessa denuncia. aveva sottratto la cisterna per darla a un amico Nel giugno del 2018, i carabinieri di Cassano delle urge avevano sequestrato 8 cisterne di un lotto di mezzi che risultava rubato. Una di queste era però stata presa illecitamente dal Maresciallo, che voleva darla a un conoscente, gestore di un agriturismo. Il Maresciallo avrebbe agito in un quadro di assoluto dolo, con agilità e gesti esperti, tanto da indurre gli inquirenti a ritenere che ci fosse ... Leggi su thesocialpost

Nel giugno del 2018, i carabinieri di Cassano delle urge avevano sequestrato 8 cisterne di un lotto di mezzi che risultava rubato. Una di queste era però stata presa illecitamente dal maresciallo, che ...

